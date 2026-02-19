Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами

Фото: NBCOlympics/X

Во время лыжной гонки среди женских команд на Олимпиаде вместе со спортсменками финишировала собака. Об этом сообщает CNN.

Чехословацкий влчак (помесь немецкой овчарки с карпатским волком) присоединился к спортсменкам во время заключительного спринта (и даже попал на фотофиниш!). Довольный пес побежал позади двух лыжниц под радостные крики зрителей, а после финиша начал обнюхивать спортсменок. Участницы гонки выглядели растерянными из-за внезапно появившегося соперника. 

Видео: NBCOlympics/X

«Он был невероятно счастлив, когда пересек финиш. Я была так сосредоточена на том, чтобы завершить гонку, что даже не посмотрела на собаку, — сказала после забега аргентинская лыжница Нахиара Диас Гонсалес, ― Это был просто забавный опыт. Такое вообще не бывает. Я не знаю, что он тут делал. Но на финише проблем не возникло. К счастью, все прошло хорошо».

Издание NPR выяснило, что псу два года, его зовут Назгул, а его владельцы ― родственники одного из официальных лиц соревнований. Вскоре после финиша организаторы поймали «нарушителя» и передали его хозяевам. 

Владелец Назгула отметил, что пес сбежал из дома: «Сегодня утром он скулил сильнее обычного — видел, как мы уходим, и, думаю, просто захотел пойти за нами. Он всегда ищет людей». 

