Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником
Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом
На Камчатке осудили организаторов похода, в котором погибли два человека
В Изборске откроется выставка ковров времен СССР
Вышел трейлер «The Gates» — одного из последних фильмов с Джеймсом Ван Дер Биком
В «Эксмо» изъяли из продажи книгу «Кафка на пляже» Харуки Мураками
В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии
Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV
Умер рэпер Lil Poppa
В Австрии альпинист оставил возлюбленную на горе. Теперь его обвиняют в убийстве
С 1 сентября в России введут профильный ЕГЭ для педвузов
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джей Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы

Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин

Афиша Daily
Фото: 21 Laps Entertainment

Колумнистка Эмма Спектер написала эссе для Vogue, в котором назвала одинокую Николь Кидман источником вдохновения и кумиром одиноких женщин.

По словам автора, на примере 58-летней актрисы она учится принимать одиночество и наслаждаться жизнью без партнера. Поводом для текста послужил развод Кидман с Китом Урбаном и слухи, что за актрисой ухаживает миллионер Пол Салем.

Спектер восхищается, как Кидман путешествует по миру и, судя по всему, не спешит связывать себя новыми отношениями, даже с миллионером. По мнению колумнистки, Кидман олицетворяет идею женщины, которой никто не нужен для счастья.

В тексте она также цитирует интервью актрисы 2008 года: «Не жалейте ни о чем. Каждые отношения ведут вас туда, где вы должны быть. Научитесь чувствовать себя комфортно в одиночестве».

Расскажите друзьям