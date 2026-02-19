«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»

Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Фото: пресс-служба Fasten

В марте 2026 года «Яндекс» запустит в России сервис для заказа такси Fasten. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

У него будет отдельное мобильное приложение. На момент запуска Fasten появится в 300 городах страны.

«Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями», — говорится в пресс-релизе.

Пассажиры Fasten смогут выбирать из нескольких тарифов:
 

  • Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком;
  • Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня;
  • Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса;
  • Business — представительский класс для особых случаев.

В сервисе появятся опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине, а также возможность круглосуточно связаться с поддержкой.

Заказы смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей «Яндекс Про», а также новые — при соблюдении стандартных требований.

