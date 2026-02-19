LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»

LEGO представила шесть новых наборов по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу». Об этом сообщает Screenrant.
Среди новинок ― корабль Дина Джарина «Лезвие бритвы», новая моделька Грогу, звездолет Anzellan, истребитель X-wing, имперский шагоход AT-RT, а также BrickHeadz Allies and Villains с фигурками Грогу, мандалорца, полковника Уорда, снежного штурмовика и анзелланца.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Стоимость наборов ― от 39,99 до 149,99 доллара. Конструктор с истребителем X-wing появится в продаже 1 апреля, остальные ― 26 апреля.
Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в прокат 20 мая 2026 года. Главную роль в нем, как и в сериале, исполнит Педро Паскаль.