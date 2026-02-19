«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире

С 2022 по 2026 год средние цены на новые автомобили в России увеличились на 46% и достигли 3,5 млн рублей. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
Согласно его публикации, средняя цена новой легковой машины в России превысила 45 тыс. долларов. По словам Целикова, автомобили в РФ становятся одними из самых дорогих в мире.
Ориентировочные средние цены на новые легковые автомобили составляют:
- Канада — 62 тыс. долларов;
- Великобритания — 61 тыс. долларов;
- США — 52 тыс. долларов;
- Израиль — 50 тыс. долларов;
- Россия — 45 тыс. долларов;
- Германия — 40 тыс. долларов;
- Австралия — 35 тыс. долларов;
- Южная Корея — 30 тыс. долларов;
- Китай — 22 тыс. долларов;
- Япония — 22 тыс. долларов;
- Индия — 11 тыс. долларов.
Целиков добавил, что средневзвешенные цены определяются структурой рынка. Высокие цены в США и Канаде связаны с большой долей на рынке крупных внедорожников и пикапов (более половины). В Великобритании выше доля премиального сегмента и высокий курс фунта стерлингов. В Израиле высокие ввозные тарифы.
Низкие цены в Китае обусловлены конкуренцией и ценовыми войнами, объяснил эксперт. Стоимость авто в России связана с тарифной политикой. Структура рынка смещена в сторону относительно дешевых отечественных и китайских машин, однако при импорте или крупноузловой сборке цена растет в среднем вдвое.