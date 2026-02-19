В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю

В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Карла III и бывший принц, лишенный титулов из-за связей с Эпштейном, арестован в Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си. 

Согласно заявлению полиции, «мужчина в возрасте около 60 лет» арестован по подозрению в должностном злоупотреблении. Правоохранители проводят обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. 

В полиции отметили, что арест произошел после всесторонней оценки, и расследование теперь открыто. Би-би-си связывает арест с расследованием, касающимся файлов Эпштейна. 

Недавно полиция Великобритании начала рассматривать жалобу, согласно которой бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из опубликованных материалов по делу Эпштейна следовало, что Эндрю передавал скандальному финансисту отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, а также конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

Имя принца Эндрю появилось в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна  в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат одалживал ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю. 

Недавно вторая женщина сказала, что финансист отправлял ее в Великобританию для секса с Эндрю. По словам пострадавшей, после ночи с принцем ей устроили экскурсию по Букингемскому дворцу и чаепитие.

В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность. В октябре 2025-го Карл III лишил Эндрю всех титулов и выселил из королевской резиденции.

