В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю

Недавно полиция Великобритании начала рассматривать жалобу, согласно которой бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из опубликованных материалов по делу Эпштейна следовало, что Эндрю передавал скандальному финансисту отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, а также конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.



Имя принца Эндрю появилось в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат одалживал ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю.