В Изборске откроется выставка ковров времен СССР

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 февраля стартует выставочный проект «Ковер историй». Об этом говорится на сайте газеты «Культура».
Экспозицию приурочили к Году единства народов России. Посетителям представят ковры из разных уголков бывшего СССР. Их собрали в Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Курганской, Курской и Омской областях, а также в Азербайджане, Армении, Казахстане, Молдавии, Туркмении и Узбекистане.
Основу выставки составят 33 ковра из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства. Кураторы отобрали экспонаты, в которых больше всего воплотился советский стиль. Многие из них ранее украшали всемирные и всесоюзные выставки. Посетители также смогут увидеть галерею ковровых портретов, на которых запечатлены известные политические и общественные деятели, писатели и поэты.
«В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни. Представленные на выставке ковры — выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства», — рассказали организаторы.
