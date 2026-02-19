В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником
Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом
Вышел трейлер «The Gates» — одного из последних фильмов с Джеймсом Ван Дер Биком
В «Эксмо» изъяли из продажи книгу «Кафка на пляже» Харуки Мураками
В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии
Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV
Умер рэпер Lil Poppa
В Австрии альпинист оставил возлюбленную на горе. Теперь его обвиняют в убийстве
С 1 сентября в России введут профильный ЕГЭ для педвузов
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джей Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей

В Изборске откроется выставка ковров времен СССР

Афиша Daily
Фото: Музей-заповедник «Изборск»

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 февраля стартует выставочный проект «Ковер историй». Об этом говорится на сайте газеты «Культура».

Экспозицию приурочили к Году единства народов России. Посетителям представят ковры из разных уголков бывшего СССР. Их собрали в Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Курганской, Курской и Омской областях, а также в Азербайджане, Армении, Казахстане, Молдавии, Туркмении и Узбекистане.

Основу выставки составят 33 ковра из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства. Кураторы отобрали экспонаты, в которых больше всего воплотился советский стиль. Многие из них ранее украшали всемирные и всесоюзные выставки. Посетители также смогут увидеть галерею ковровых портретов, на которых запечатлены известные политические и общественные деятели, писатели и поэты.

«В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни. Представленные на выставке ковры — выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства», — рассказали организаторы.

Недавно стало известно, что 26 февраля в Центре «Зотов» откроется выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию со дня рождения режиссера. С помощью нее зрители погрузятся в художественную вселенную пионера авангарда и увидят, как рождались его идеи, повлиявшие на всю современную культуру — от большого кино до рилсов. 


 

