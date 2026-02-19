В Изборске откроется выставка ковров времен СССР

Основу выставки составят 33 ковра из обширной коллекции Всероссийского музея декоративного искусства. Кураторы отобрали экспонаты, в которых больше всего воплотился советский стиль. Многие из них ранее украшали всемирные и всесоюзные выставки. Посетители также смогут увидеть галерею ковровых портретов, на которых запечатлены известные политические и общественные деятели, писатели и поэты.



«В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни. Представленные на выставке ковры — выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства», — рассказали организаторы.



Недавно стало известно, что 26 февраля в Центре «Зотов» откроется выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию со дня рождения режиссера. С помощью нее зрители погрузятся в художественную вселенную пионера авангарда и увидят, как рождались его идеи, повлиявшие на всю современную культуру — от большого кино до рилсов.