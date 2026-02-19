Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом

YouTube запустился в 2005 году, а первое видео на него ― под заголовком «Me at the Zoo» ― загрузил 24 апреля 2005 года сооснователь платформы Джавед Карим. На кадрах Карим стоит рядом с вольером со слонами. «Что круто, у этих животных очень длинные хоботы. Они круто выглядят. И на этом все», — говорит программист в камеру. С момента публикации ролик набрал более 382 млн просмотров.