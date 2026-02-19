Умер рэпер Lil Poppa
Фото: скриншот из видео Lionsgate

Lionsgate представила трейлер «The Gates» («Врата») — одного из последних проектов Джеймса Ван Дер Бика, который скончался 11 февраля от колоректального рака. Премьера фильма ожидается 13 марта.

Ван Дер Бик играет пастора Джейкоба, который преследует троих молодых чернокожих мужчин в закрытом жилом комплексе после того, как они стали свидетелями его убийства. Тем временем местные жители обвиняют в преступлении именн эту троицу.

Видео: Lionsgate

Сценаристом и режиссером картины выступил Джон Барр. В ленте также снялись Мэйсон Гудинг («Крик»), Элджи Смит («Чужая ненависть») и Кит Пауэрс («Голос улиц»).

В заявлении после смерти актера Барр поблагодарил семью актера и добавил, что команда ценит время, проведенное с ним. «Нам невероятно повезло работать с ним над этим фильмом. Он привнес в роль опыт и новый взгляд, а также выстроил прочные отношения со своими коллегами по съемочной площадке и со всей командой», — сказал он.

Помимо роли в фильме «The Gates»  Ван Дер Бик также появится в предстоящем сериале Prime Video и Amazon MGM Studios «Эль» — приквеле к фильму «Блондинка в законе». Премьера состоится 1 июля. Актер сыграет Дина Уилсона, нового кандидата в мэры города и руководителя школьного округа.

Диагноз «колоректальный рак» Ван Дер Бику поставили в августе 2023 года после плановой колоноскопии. Актер проходил лечение и до последнего продолжал работать. Режиссер Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу перечислили 25 тыс. долларов в фонд помощи семье актера.

