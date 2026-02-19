Умер рэпер Lil Poppa
Вышел трейлер «The Gates» — одного из последних фильмов с Джеймсом Ван Дер Биком
Сильный снегопад в Москве может побить сразу два рекорда
Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV
В Австрии альпинист оставил возлюбленную на горе. Теперь его обвиняют в убийстве
С 1 сентября в России введут профильный ЕГЭ для педвузов
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джей Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек

В «Эксмо» изъяли из продажи книгу «Кафка на пляже» Харуки Мураками

Афиша Daily
Фото: Ole Jensen/Getty Images

Издательство «Эксмо» объявило партнерам об отзыве из продажи книги «Кафка на пляже» Харуки Мураками, сообщил «Коммерсант».

Решение объяснили «сокращением возможных юридических рисков». Теперь на сайте «Эксмо» нет ни одного из изданий «Кафки на пляже». Для покупки  недоступны бумажная и электронная версии романа, а также аудиокнига.

«Кафку на пляже» издали в 2002 году. Произведение рассказывает о подростке Кафке Тамуре, который уходит из дома, пытаясь избежать мрачного пророчества отца, и о старике Накате, умеющем разговаривать с кошками. Их судьбы пересекаются под влиянием мистических сил. 

Это девятый роман Харуки Мураками, за который он получил Всемирную премию фэнтези. The New York Times внесла книгу в список лучших романов 2005 года.

Недавно стало известно, что Эрих Мария Ремарк, Мария Корелли и Джек Лондон возглавили топ-10 зарубежных классиков в России в 2025 году. Среди популярных произведений: «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете, «Крестный отец» Марио Пьюзо, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Расскажите друзьям