Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV

Студия Red Head Sound представила дублированный трейлер перезапуска культового сериала «Клиника». В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.
Сериал станет продолжением оригинальной «Клиники». Он продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.
Премьера состоится 25 февраля. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.
В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.
Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года. В ноябре студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска.