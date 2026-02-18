Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса

Американская актриса Бри Ларсон («Комната», «Капитан Марвел») сыграет в фильме «Скелеты», который спродюсирует Джей Джей Амбрамс, автор «Остаться в живых» и «Шпионки». Об этом сообщил Deadline.
Съемки начнутся летом. Режиссером картины станет Джей Ти Моллнер. Повествование будет вестись от лица мальчика, который постепенно понимает, что родители скрывают от него тайну об истинной природе его мамы.
По информации СМИ, в настоящее время проводится кастинг на роли отца и сына. Сценарий проекта написал Брайан Даффилд по мотивам рассказа Филипа Фракасси.
Фильм «Скелеты» ранее был известен как «Fail-Safe» , но недавно сменил название. Проект, как утверждают в медиа, вызвал большой ажиотаж среди покупателей прав на видеоконтент.
«Брайан Даффилд написал потрясающий сценарий. Это фильм ужасов, который одновременно трогательный и ужасающий. <…> участие безгранично талантливой Бри Ларсон в главной роли делает этот фильм тем редким фильмом ужасов, который заставляет вас смеяться, сопереживать и переживать, прежде чем увлечь вас в совершенно безумное путешествие», — поделился Абрамс.
Фильм создал продюсерский лейбл FilmNation Entertainment Infrared, компанией Abrams' Bad Robot Productions и компанией Assemble Media. Дрю Саймон, Абрамс и Джон Коэн, а также Джек Хеллер стали продюсерами, Кейтлин де Лиссер-Эллен и Брайан Даффилд из Assemble Media — исполнительными продюсерами наряду с Ларсон и Фракасси.