Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»

Актер Джон Малкович («Опасные связи», «После прочтения сжечь») присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп». Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит стриминговый сервис Prime Video. Над шоу будут работать Литтл Марвин, Тони Зальцман, компания Vertigo и Amazon MGM Studios. Среди продюсеров будут также Рой Ли и Мири Юн.
Киннаман сыграет в картине детектива по расследованию убийств Бишопа Грейвса. Ему предстоит погоня за неуловимым преступником, который охотится на состоятельных жителей Сан-Франциско.
По мере того как дерзкий убийца набирает популярность у рядовых беззащитных горожан, Бишоп обнаруживает, что все нападения связаны с одним человеком — его собственным отцом, влиятельным Линкольном Грейвсом. Последнего в сериале сыграет Малкович.