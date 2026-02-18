В России отменяют концерты Ганвеста
Фото: TheStewartofNY/Getty Images

Пуэрториканский музыкант Бенито Мартинес Окасио, известный как Bad Bunny, сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико». Об этом сообщил The Guardian.

Фильм поставит рэпер Residente (Рене Перес Хоглар). Проект задуман как дань уважения родине Bad Bunny — Пуэрто-Рико. В его основе будет история жизни Хосе Мальдонадо Романа, революционера конца XIX — начала XX века, который боролся против испанских колонизаторов.

Проект разрабатывается с 2023 года. Исполнительным продюсером ленты выступает Алехандро Иньярриту, автор «Бердмена» и «Выжившего». В актерский состав вошли Вигго Мортенсен, Хавьер Бардем и Эдвард Нортон.

«Я мечтал снять фильм о своей стране с детства. Истинная история Пуэрто‑Рико всегда была окружена спорами. Этот фильм — подтверждение того, кто мы есть, рассказанное с интенсивностью и честностью, которых заслуживает наша история», — поделился Residente.

Нортон добавил, что «Порто-Рико» продолжает традицию таких картин как «Крестный отец» и «Банды Нью-Йорка». Все они, по словам актера, «захватывают нас чувственной драмой, культовыми персонажами и эпохами, одновременно заставляя взглянуть в лицо теневой истории».

«Все знают, какой Рене поэт языка и ритма. Теперь они увидят, какой он визуальный визионер. Его коллаборация с Bad Bunny для рассказа подлинной истории истоков Пуэрто‑Рико будет подобна пламени, нашедшему динамитную шашку, которая так долго этого ждала», — подчеркнул артист.

«Порто-Рико» станет самым масштабным кинопроектом для Bad Banny. До этого музыкант появлялся в кино только в эпизодических и второстепенных ролях. Его можно было видеть в боевике «Быстрее пули» и триллере «Пойман с поличным».

