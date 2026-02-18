23 февраля парковки в Москве будут бесплатными

С 2 января в Москве изменились тарифы на парковку и за проезд по МСД. Изменения цен коснулись 10,5% участков существующих платных зон, загруженных на 80–90%. По словам специалистов, это позволило освободить самые загруженные парковки, упростить поиск свободных мест для приезжающих водителей и предоставить местным жителям с резидентным разрешением еще больший приоритет, так как стоянки освобождаются быстрее.