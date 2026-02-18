Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»

Актрисы Лора Дерн («Большая маленькая ложь») и Симона Эшли («Бриджертоны») снимутся в комедии «Peaked». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит Молли Гордон. Она сыграет в картине одну из ролей. В актерский состав войдут также Эмма Маки, Левон Хоук, Митра Джухари, Габби Уиндей и Элли Левитан. Последняя выступила соавтором сценария наряду с Гордон.
Проект расскажет о двух девушках, которые в школьные годы доставляли окружающим немало неприятностей. Повзрослев, они пытаются вернуть былую славу на встрече выпускников спустя десять лет после выпускного.
Съемки фильма запланированы на март. Производством займется компания A24. Продюсерами будут Дэвид Инохоса, Зак Натман, Гордон и Левитан.