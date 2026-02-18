Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы

Махмудяна задержали в Тегеране вскоре после того, как он подписал заявление, осуждающее верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и жестокое подавление протестов властями. Во вторник его отпустили под залог из тюрьмы в Ноушахре вместе с двумя другими подписантами заявления — Видой Раббани и Абдоллой Момени.