Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы

В России отменяют концерты Ганвеста
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут

Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы

Афиша Daily
Фото: Arte France Cinéma

Мехди Махмудяна, соавтора сценария номинированного на «Оскар» фильма Джафара Панахи «Простая случайность», отпустили из иранской тюрьмы спустя 17 дней после ареста. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ. 

Махмудяна задержали в Тегеране вскоре после того, как он подписал заявление, осуждающее верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и жестокое подавление протестов властями. Во вторник его отпустили под залог из тюрьмы в Ноушахре вместе с двумя другими подписантами заявления — Видой Раббани и Абдоллой Момени.

Махмудян номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий вместе с Надером Саейваром, Шадмехром Растином и режиссером фильма Джафаром Панахи.

«Мехди Махмудян, Вида Раббани и Абдолла Момени мирно воспользовались своим правом высказывать свое мнение, но режим ответил тем, что обвинил их в „оскорблении верховного лидера“ и „пропаганде против Исламской Республики“», — заявил Панахи.

Махмудян, писатель и политический активист, уже неоднократно отбывал тюремные сроки, в том числе пятилетний, завершившийся в 2014 году, — по обвинению в «мятеже против режима». Панахи, которого режим Исламской Республики также отправлял в тюрьму и держал под домашним арестом, познакомился с Махмудяном в заключении.

Расскажите друзьям