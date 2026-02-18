Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл

В России отменяют концерты Ганвеста
Фото: Apple Studios

Apple TV представил трейлер сериала «Несовершенные женщины», снятого по роману Араминты Холл. Премьера состоится 18 марта.

Шоу рассказывает о расследовании убийства Нэнси Хеннеси. Смерть женщины разрушает жизнь ее лучших подруг, Элеонор и Мэри, раскрывая тайны, скрытые за их безупречной дружбой. 

Видео: Apple TV

В фильме сыграли Керри Вашингтон, Элизабет Мосс, Кейт Мара, Юэль Киннаман. Режиссерами выступили Лесли Линка Глэттер и Джет Уилкинсон.

«С момента, как я получила роман Араминты, я не могла оторваться от него. Это было такое захватывающее чтение, я сразу в него влюбилась», — говорила Мосс.

Актриса отмечала, что долгие годы восхищалась Вашингтон как актрисой и продюсером и искала проект, в котором могла бы поработать вместе с ней. Вашингтон в свою очередь рассказала, что была поклонницей Мосс.

