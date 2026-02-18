Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ

В России отменяют концерты Ганвеста
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram

Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ

Афиша Daily
Фото: Kinomania

Прокатчик Kinomania поделился с «Афишей Daily» локализованным трейлером «Охоты за тенью» ― криминального экшн-триллера с Джеки Чаном. Фильм выйдет в российский прокат 12 марта. 

Действие картины происходит в Макао. После серии ограблений местная полиция обращается к легендарному мастеру слежки. Он формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу «Тень». Охота за преступниками превращается в смертельно опасное противостояние, где каждый неверный шаг может привести к трагедии.

Видео: Kinomania

В фильме Джеки Чан предстает в необычном амплуа — стратега и эксперта по слежке, чья главная сила заключается в интеллекте. Как отметил сам актер, в сценарии его особенно привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.

На экране также появятся Чжан Цзыфэн, Люн Ка-фай и Ци Ша. силы — полиция и безжалостная преступная группировка. Режиссером выступил Ларри Ян («Кунг-фу жеребец»). 

