Обвинение запросило условный срок для Гуфа

Гособвинитель в ходе прений сторон попросила переквалифицировать статью по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) с грабежа на самоуправство и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». 

По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов и его знакомый Геворк Саруханян в банном комплексе в деревне Малые Горки поссорились с братом администратора. Они нанесли ему удары и похитили мобильный телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший снимал рэпера на камеру.

Адвокат Гуфа Сергей Жорин приводил версию защиты: потерпевший снимал Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить материал, тот ответил, что удалил, и передал Долматову телефон, предварительно заблокировав его. Это и расценили как грабеж.  

Долматова и Саруханяна обвиняют по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, или с угрозой такого насилия). Обоим грозит до семи лет лишения свободы. Оба фигуранта вину не признают.

25 октября 2024 года суд избрал Гуфу и Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий. На рэпера надели электронный браслет и наложили лишь два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. 6 декабря 2024-го с музыканта сняли электронный браслет и отпустили под подписку о невыезде. 

В октябре 2025 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что полицейские прекратили уголовное преследование Долматова. В декабре 2025 года агентство сообщило, что дело было прекращено, но потом следствие возобновили. Сейчас рэпер находится под подпиской о невыезде, но электронный браслет с него снят. Заседания по делу проходят в закрытом режиме.

