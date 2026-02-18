Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него

У многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок. В честь этого он попросил прекратить уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат Сухова Александр Почуев.
«У Ивана родился мальчик, то есть 31-й ребенок. Имя пока не выбрали. В связи с этим торжеством я обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с предложением сделать Ивану памятный подарок и прекратить наконец затянувшееся уголовное дело», — сказал он.
Адвокат отметил, что уголовное дело в отношении Сухова уже пятый месяц находится на стадии предварительного расследования. При этом дочь Анна, обвинившая многоженца в домогательствах, в разбирательствах почти не участвует.
«Сама дочь Анна уклоняется от участия в следственных действиях, не является на очные ставки. Достаточных доказательств вины Ивана у нее нет. Сам Иван все это время находится под подпиской о невыезде, а его семья подвергается общественному осуждению и травле в интернете, испытывает сильные моральные страдания», — добавил Почуев.
Он рассказал, что в ответ на обвинения со стороны дочери Сухов подал в правоохранительные органы заявление о клевете. Однако, по словам юриста, разбирательства по этому делу пока приостановили.
Ивану Сухову 40 лет. Он получил широкую известность в декабре 2024 года после интервью журналистке Саше Сулим, где рассказал, что воспитывает 30 детей от 12 женщин. Первые семеро детей появились, когда самому Сухову было 16 лет.
В сентябре в отношении многоженца возбудили дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери (часть 1 статьи 135 УК РФ). Основанием для возбуждения дела стали заявления, прозвучавшие в эфире федерального телеканала о нарушении половой неприкосновенности ребенка. 9 июня в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале 19-летняя дочь Сухова Анна заявила, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца.