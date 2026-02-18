19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий

В четверг, 19 февраля, после заката жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий. Небесное тело будет выглядеть как небольшая тусклая звезда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.
По ее словам, в следующий раз Меркурий достигнет максимальной вечерней элонгации не раньше 15 июня. Наблюдать планету на утреннем небе можно будет в этом году три раза: 4 апреля, 2 августа и 21 ноября.
В День всех влюбленных, 14 февраля, у жителей столицы после заката была возможность заметить в небе Венеру. Небесное тело впервые было видно с марта 2025 года.
28 февраля жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — выравнивание в одну линию сразу шести планет Солнечной системы. По данным NASA, в параде примут участие Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.