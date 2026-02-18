Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»

«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата

Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»

Universal Pictures показала новые постеры романтической комедии «Ты, я и Тоскана» («You, Me and Tuscany») Кэт Койро, создательницы «Первого встречного» и «Лучших друзей и ребенка». Премьера фильма назначена на 10 апреля.

По сюжету свободолюбивая Анна, узнав от нового знакомого, что его вилла в Тоскане пустует, решает воспользоваться моментом и уехать туда. Вместо спокойного отдыха ее ждет комичная и неловкая ситуация: вся его семья считает ее будущей женой знакомого. Все запутывается еще больше, когда она начинает испытывать романтические чувства к его двоюродному брату. Слоган фильма гласит: «Она приехала за пастой, но потерялась в соусе».

Анну сыграла Халли Бейли, известная по главной роли в лайв-экшн-ремейке «Русалочки». Роль любовного интереса ее героини исполнил Реже-Жан Пейдж, герцог Гастингс из первого сезона «Бриджертонов».

Недавно были опубликованы также новые постеры ко второй части четвертого сезона «Бриджертонов». Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января, а оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

