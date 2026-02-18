Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости

«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Роспатент от имени Ларисы Долиной подана заявка на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официальный бюллетень ведомства.  

В качестве адреса для переписки по какой-то причине указан дом в Хамовниках, где певица под давлением мошенников продала квартиру. Эта недвижимость после продолжительного судебного спора перешла в собственность покупательницы Полине Лурье. 

Заявка подана на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить». Под ним заявитель хочет заниматься операциями с недвижимостью, финансовым посредничеством, обменом и переводом денег, в том числе с использованием технологии блокчейн, услугами мобильного банкинга, юридическими консультациями и прочим.

Агентство «Москва» попробовало получить комментарий у адвоката Долиной, но юрист не стала общаться с корреспондентом и бросила трубку.

