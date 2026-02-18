Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости

В России отменяют концерты Ганвеста
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram

Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости

Афиша Daily
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обновлено сегодня в 15:56

Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сказал агентству ТАСС, что певица не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. По его мнению, это могли сделать мошенники.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла <…>. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», ― отметил Пудовкин.

В Роспатент от имени Ларисы Долиной подана заявка на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официальный бюллетень ведомства.  

В качестве адреса для переписки по какой-то причине указан дом в Хамовниках, где певица под давлением мошенников продала квартиру. Эта недвижимость после продолжительного судебного спора перешла в собственность покупательницы Полине Лурье. 

Заявка подана на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить». Под ним заявитель хочет заниматься операциями с недвижимостью, финансовым посредничеством, обменом и переводом денег, в том числе с использованием технологии блокчейн, услугами мобильного банкинга, юридическими консультациями и прочим.

Агентство «Москва» попробовало получить комментарий у адвоката Долиной, но юрист не стала общаться с корреспондентом и бросила трубку.

Расскажите друзьям