Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений

Mamba разобрался, какие увлечения сближают пары, какие отпугивают и готовы ли женщины разделять интересы мужчин. Результатами исследования дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».
Выяснилось, что совпадение в интересах ценит большинство женщин, но по-разному. Для 67% это важный плюс, который делает отношения легче и интереснее. Однако почти каждая третья (25%) уверена: без общих увлечений у пары просто нет шансов. И лишь 7% считают, что совпадать совсем не обязательно — главное, чтобы у каждого было свое пространство.
Похожая картина и в дейтинге: 54% женщин признаются, что совпадение интересов в анкете помогает сразу почувствовать симпатию и начать диалог. Однако для 25% хобби не играет решающей роли при выборе партнера, иногда личная харизма и чувство юмора оказываются важнее списка увлечений.
66% женщин признались, что готовы увлечься мужским хобби, если это поможет начать отношения. Из них 21% считает, что это отличный способ показать, что вы на одной волне, а еще 45% женщин выберут этот путь, но только если это действительно важно для мужчины.
В опросе россиянки рассказывали, что ради симпатии пробовали паять схемы, ходили на рыбалку, прыгали с парашютом, проводили вечера в гараже и помогали делать ремонт. Некоторые соглашались на охоту или даже осваивали пчеловодство — чтобы разделить интерес партнера.
При этом треть женщин (34%) не видят смысла специально увлекаться чужими хобби. По их мнению, совпадение интересов — это приятно, но не обязательно.
При этом 62% признались, что никогда не делали вид, будто им нравится увлечение мужчины. Еще 29% готовы поддержать интерес партнера, только если он им действительно симпатичен.
Сами увлечения мужчины тоже влияют на первое впечатление. Одни добавляют баллов, другие могут насторожить уже на этапе знакомства.
Главным фаворитом среди мужских хобби стали путешествия: их назвали привлекательными 67% участниц опроса. Далее в рейтинге оказались спорт и фитнес (42%), кулинария и гастрономия (35%), а также культурный досуг: театры, выставки и концерты (32%). Ниже в списке оказались интеллектуальные игры (13%), творчество и фотография (12%) и занятия музыкой (10%).
Иногда хобби становится причиной закончить знакомство. 38% женщин признаются, что есть увлечения, которые для них сразу становятся ред-флагом, еще 30% девушек настораживаются, если любимое занятие занимает всю жизнь мужчины.
Чаще всего сомнения вызывают компьютерные игры (55%), регулярные походы в бары с друзьями (40%), криптотрейдинг и форекс (19%), рыбалка и охота (11%), стриминг и блогинг (11%) и экстремальные виды спорта (10%).
Ранее Mamba выяснил, что 29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания. 37% женщин также выбирают срок 3–6 месяцев, каждая пятая (21%) готова съехаться только с кольцом на пальце, а 13% предпочитают ждать более года.