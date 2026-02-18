«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата

«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

Афиша Daily

23 февраля инклюзивный проект «Простые вещи» отметит восьмилетие и откроет двери своего нового пространства на Московском проспекте в Петербурге.

Праздник объединит стендап, настольные игры, хор, маркет и дискотеку, чтобы наполнить новый дом теплом и «простовещинским» вайбом.

Программа праздника

16.00 — сбор гостей
16.30–16.40 — приветствие основательницы проекта Маши Грековой
16.40–17.30 — стендап от «Заливки»
17.30–18.30 — настольные игры и мастер-класс по свечам из вощины с Эмилем Назарли
18.30–19.30 — особенные рассказы от литературного проекта «Прочитано»
19.30–20.00 — выступление хора Дурацкого
20.00–21.30 — дискотека

В программе также большой маркет, цветы от «Растим», шелкография от «Эфемеры», фотобудки, квиз, угощения от инклюзивного кафе «Огурцы» и verlé, тату по эскизам художников проекта, торт от кондитерской CakeShop. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
 

Расскажите друзьям