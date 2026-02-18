«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

23 февраля инклюзивный проект «Простые вещи» отметит восьмилетие и откроет двери своего нового пространства на Московском проспекте в Петербурге.
Праздник объединит стендап, настольные игры, хор, маркет и дискотеку, чтобы наполнить новый дом теплом и «простовещинским» вайбом.
Программа праздника
16.00 — сбор гостей
16.30–16.40 — приветствие основательницы проекта Маши Грековой
16.40–17.30 — стендап от «Заливки»
17.30–18.30 — настольные игры и мастер-класс по свечам из вощины с Эмилем Назарли
18.30–19.30 — особенные рассказы от литературного проекта «Прочитано»
19.30–20.00 — выступление хора Дурацкого
20.00–21.30 — дискотека
В программе также большой маркет, цветы от «Растим», шелкография от «Эфемеры», фотобудки, квиз, угощения от инклюзивного кафе «Огурцы» и verlé, тату по эскизам художников проекта, торт от кондитерской CakeShop. Вход свободный, но по предварительной регистрации.