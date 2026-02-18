A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Стоимость набора составляет 320 долларов (около 24,4 тыс. рублей). В комплект входят деревянный кейс с золотистым тиснением, логотип A24 с глазами, четыре подставки для плиток, 160 черных плиток с иероглифами и набор игральных костей. Вес набора — 9 килограмм.