A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата

A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Афиша Daily
Фото: A24

Кинокомпания A24 представила набор для маджонга, навеянный фильмом «Всё везде и сразу», получившим семь премий «Оскар».

Стоимость набора составляет 320 долларов (около 24,4 тыс. рублей). В комплект входят деревянный кейс с золотистым тиснением, логотип A24 с глазами, четыре подставки для плиток, 160 черных плиток с иероглифами и набор игральных костей. Вес набора — 9 килограмм.

1/7
© A24
2/7
© A24
3/7
© A24
4/7
© A24
5/7
© A24
6/7
© A24
7/7
© A24

12 февраля на Берлинском кинофестивале малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео получила почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф.

За главную роль в фильме «Всё везде и сразу» актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус». Всего в фильмографии Йео более 50 картин, в том числе главная роль в «Безумно богатых азиатах» Кевина Квана.

Директор Берлинского кинофестиваля Триша Таттл поделилась: «Мишель Йео — художница и визионер, чьи работы стирают границы — будь то географические, языковые или кинематографические. Ее властное присутствие, смелые творческие решения и неповторимый стиль оставили неизгладимый след в памяти поколений кинематографистов и поклонников на Берлинале и по всему миру».

Расскажите друзьям