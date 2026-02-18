В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом

«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
Афиша Daily
Фото: Tom Weller/Getty Images

До Паралимпийских игр 2026 года в Италии допущены шесть российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с Сергеем Синякиным. В состязаниях по парасноуборду за золото поборются Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Российские спортсмены также появятся на церемонии открытия Игр. «Уже есть решение, чтобы команды не полностью участвовали в церемонии открытия, а были один или два спортсмена с флагом и какое-то небольшое количество сопровождающих. Поэтому мы будем смотреть еще, думать. Но то, что будем с флагом участвовать в церемонии, это однозначно. Сейчас пока не определились, кто это будет, флаг и российская форма — это 100%», — отметил Рожков.

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом страны и гимном. В 2016 году спортсменов из России не допустили на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. В остальные годы представители нашей страны выступали в нейтральном статусе и в усеченном составе.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Они начнутся после завершения основной Олимпиады, которая продлится до 22 февраля.

