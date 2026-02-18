В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика

«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата

В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика

Афиша Daily
Фото: Louisville Metro Police

Собака помогла полицейским города Луисвилл в США найти маленького ребенка. Об этом говорится в фейсбуке* отделения полиции. 

Когда офицеры прибыли на место, они начали прочесывать район поисков пешком и с помощью дрона. В один момент полицейских заметил местный пес, который начал лаять, привлекая их внимание.

Офицер Томпсон сначала настороженно отнесся к собаке. Но когда понял, что она не проявляет агрессии, решил ей довериться, сказав: «Давай найдем этого ребенка». 

После этого пес побежал вдоль улицы, огибая дома, и в итоге забежал в один из дворов. По словам Томпсона, его охватила странная уверенность, что ребенок находится именно там, куда их с напарником привело животное.  

Во дворе собака подбежала к машине, где и оказался пропавший мальчик. Он был заперт на переднем пассажирском сиденье. Ребенок был напуган, но не пострадал. Его быстро передали семье. 

«Отличная работа наших офицеров — и четвероногого друга, который напомнил: герои бывают разными», ― отметили в полицейском отделе. 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям