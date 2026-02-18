Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»

Фильм расскажет о старшекласснице Полине, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желание. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных.