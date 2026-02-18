«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата

Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут

Афиша Daily
Фото: Amazon MGM Studios

Фильм «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли идет 2 часа 36 минут, следует из данных British Board of Film Classification. Премьера запланирована на 20 марта.

Фильм основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации — а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».

По мотивам «Проекта „Конец света“» вышел набор LEGO — он воссоздает космический корабль из фильма. С помощью специальной рукоятки можно привести в движение жилой модуль, имитируя работу системы центробежной гравитации. Комплект также включает мини-фигурку самого Райленда. Это коллекционная модель для взрослых, состоящая из 830 деталей.

Расскажите друзьям