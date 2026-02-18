История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов

Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Афиша Daily
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

ЕГЭ по истории станет превалирующим при поступлении в вузы на гуманитарные направления в 2027 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на ЕГЭ через 2 года, серьезным изменениям не должен подвергаться и выпускник 10-го класса. Поэтому у нас 2026 год — переходный, <…> а вот в 2027 году уже будут изменения, связанные с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарное направление. И здесь ребята, которые осенью пришли в 10-й класс, об этом знают», ― цитирует его слова ТАСС. 

По словам Музаева, сроки изменений определены так, чтобы переход был мягким для учащихся. 

С 2026 года ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления вместо экзамена по обществознанию. Речь идет о таких специальностях, как «социология», «юриспруденция», «реклама и связи с общественностью» и другие.

