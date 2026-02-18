Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата
Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стайнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд

Афиша Daily
Фото: Michal Balog/Unsplash

19% россиян планируют переехать из своего населенного пункта, следует из исследования ВЦИОМ.

Из этих 19% более половины хотят перебраться в другой регион России. Каждый шестой рассматривает в качестве цели переезд в другую страну.

Больше всего о смене места жительства задумываются люди в возрасте 19–24 лет: среди них о переезде думает половина.

Участников исследования также просили оценить, насколько их населенный пункт можно назвать местом для счастливой жизни по 10-балльной шкале. В среднем россияне оценили города и села, в которых проживают, на 6,7 балла из 10. Больше всего довольны жизнью жители Москвы и Петербурга — они поставили своим городам 7,7 балла.

Другое исследование ВЦИОМ показало, что зумеры — самое жизнерадостное поколение в России. Среди тех, кто родился в 2001 году и позже, 46% рассказали о позитивном настрое.

С возрастом оптимизм снижается. Самыми тревожными оказались младшие миллениалы — те, кто родились в 1992–2000 годах, — среди них тревогу испытывают 37%.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ