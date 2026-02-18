ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд

19% россиян планируют переехать из своего населенного пункта, следует из исследования ВЦИОМ.
Из этих 19% более половины хотят перебраться в другой регион России. Каждый шестой рассматривает в качестве цели переезд в другую страну.
Больше всего о смене места жительства задумываются люди в возрасте 19–24 лет: среди них о переезде думает половина.
Участников исследования также просили оценить, насколько их населенный пункт можно назвать местом для счастливой жизни по 10-балльной шкале. В среднем россияне оценили города и села, в которых проживают, на 6,7 балла из 10. Больше всего довольны жизнью жители Москвы и Петербурга — они поставили своим городам 7,7 балла.
Другое исследование ВЦИОМ показало, что зумеры — самое жизнерадостное поколение в России. Среди тех, кто родился в 2001 году и позже, 46% рассказали о позитивном настрое.
С возрастом оптимизм снижается. Самыми тревожными оказались младшие миллениалы — те, кто родились в 1992–2000 годах, — среди них тревогу испытывают 37%.