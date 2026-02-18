Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве

В Москве согласовали проект Дворца бильярда. Рендеры опубликовал админ телеграм-канала «Недвижимости инсайды» Петр Монич. Их репостнуло к себе в канал бюро UNK, которое разработало проект.
Дворец бильярда появится в районе Хорошево-Мневники — на участке площадью более 2 гектаров, на улице Нижние Мневники, рядом с будущим теннисным центром и недалеко от станции метро «Терехово». Площадь самого здания составит почти 10 тыс. «квадратов».
В комплексе будет более 100 столов: 55 для русского бильярда, 16 для пула, 26 для снукера и 16 для китайской восьмерки. Договор аренды земли предполагается заключить на три года.
Помимо Дворца бильярда и теннисного центра, на территории Мневниковской поймы появятся Академия хоккея Александра Овечкина, школа фигурного катания Татьяны Навки, тренировочная база для сборных команд, деловой комплекс с ареной для регби, цирк, конноспортивный комплекс и другие объекты.