Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве

Дворец бильярда появится в районе Хорошево-Мневники — на участке площадью более 2 гектаров, на улице Нижние Мневники, рядом с будущим теннисным центром и недалеко от станции метро «Терехово». Площадь самого здания составит почти 10 тыс. «квадратов».