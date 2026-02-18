Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram

37% россиян скорее негативно относятся к замедлению Telegram и другим ограничениям онлайн-сервисов, поскольку это нарушает привычный комфорт. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у «Афиши Daily».

26% опрошенных сказали, что им пока сложно оценить дальнейшее развитие событий. Сохраняет спокойствие и считает это частью цифровой реальности 21%. Еще по 8% либо относятся к теме с небольшой настороженностью, либо вообще не задумываются об этом. 

На вопрос, без чего им сложнее всего было бы в интернете, россияне чаще всего называли СМИ и медиаресурсы (36%), а также онлайн-сервисы, такие как госуслуги, банки и доставка (25%). Еще 20% считают самыми необходимыми в онлайне рабочие, профессиональные и досуговые инструменты. Привычные соцсети и мессенджеры заняли лишь четвертое место (19%).

Если интернет станет менее привычным, 38% участников планируют «пользоваться тем, что останется доступным». Еще 31% предпочел заранее подготовиться и «подстелить соломку» с помощью тех или иных сервисов, а также способов обхода. 23% заявили, что будут искать альтернативные платформы и приложения. Лишь 8% отметили, что сократят время онлайн и перестроят привычки.

О том, что будет дальше, мнения разделились. 32% респондентов считают, что интернет вновь станет глобальным и его невозможно ограничить. Столько же (32%) уверены, что ограничений будет все больше, пока не останутся только разрешенные сайты. Еще 19% ожидают, что заходить в сеть можно будет только по идентификации, а 17% уверены, что каждая крупная страна придет к «цифровому суверенитету» и более ограниченной сети.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 16 февраля. В нем приняли участие 11 299 респондентов.

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В ведомстве заявили, что будут и дальше принимать такие меры «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

