Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей

Афиша Daily
Фото: BBC Worldwide

Pitbull выступит на лондонском фестивале BST Hyde Park, где организаторы попытаются побить мировой рекорд по самому большому количеству людей, одновременно надевших накладные лысины.

Идея принадлежит ведущему Radio 1 Грегу Джеймсу, и сам музыкант ее поддержал. Поводом для флешмоба стал тренд, охвативший концерты певца в прошлом году.

Фанаты, называющие себя The Bald E’s, стали массово появляться на шоу в накладных лысинах, очках-авиаторах и кожаных куртках, копируя культовый образ артиста. Особенно масштабной акция была на концертах в лондонском The O2.

Чтобы рекорд был засчитан, участникам придется соблюсти строгие правила: накладные лысины должны быть надежно закреплены, волосы убраны спереди и сверху (сзади можно оставить), а продержаться в таком виде нужно не менее минуты.

Судить попытку будет официальный представитель Guinness World Records. На сцене BST Hyde Park к Pitbull присоединится Kesha. В программе фестиваля также заявлены Garth Brooks, Maroon 5 и Mumford & Sons. 

