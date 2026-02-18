На синей ветке московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон

Сиквел «Кей-поп охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года

Афиша Daily
Фото: Netflix

Вторая часть мультфильма «Кей-поп: охотницы на демонов» выйдет не раньше 2030 года.

Ранее авторы мультфильма говорили, что релиз проекта состоится в 2029 году. Однако сейчас руководители Sony Pictures Animation намекнули, что 2029 год — слишком оптимистичный срок.

В интервью The Hollywood Reporter сопрезиденты студии Кристин Белсон и Дамьен де Фробервиль подтвердили, что длительный цикл производства анимационных лент делает ранний релиз маловероятным.

При этом создатели полны энтузиазма относительно творческих перспектив. По словам де Фробервиля, вселенная фильма дает огромный простор для развития.

Первый фильм, вышедший на Netflix в 2025 году, стал абсолютным хитом и самым успешным проектом в истории стриминга. Сейчас лента продолжает забирать награды. Песня «Golden» уже получила «Золотой глобус», и ее исполнение запланировано на церемониях BAFTA и BRIT Awards.

В центре сюжета — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

