Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Нынешняя зима в Москве может оказаться самой снежной с 1966 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеоролога Николая Терешонка. По его словам, общий объем зимних осадков может достичь 200 миллиметров — это будет на 30 миллиметра выше нормы.
Январь 2026 года уже установил исторический рекорд по количеству выпавших осадков — 101 миллиметр, почти вдвое больше климатической нормы. Это рекорд за 32 года, с 1994 года.
Причиной аномально снежной зимы Терешонок назвал глобальное потепление. Из-за роста температуры вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей, а затем выпадает в виде осадков на континентах.
Сегодня ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов. В Московской области — до –25 градусов. Днем ожидается температура от –7 до –9 градусов в Москве и от –6 до –11 в области.