Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»

Режиссер Мартин Скорсезе неожиданно озвучил персонаж в новом фильме вселенной «Звездных войн» — «Мандалорец и Грогу».
Его голосом заговорил арденнианский торговец в новом трейлере картины, премьера которой состоится 22 мая. В ролике Мандо (Педро Паскаль) пытается получить информацию у четырехрукого пушистого лавочника.
Тот готов поделиться знаниями за монету с символом Новой Республики, но, как только речь заходит о хаттах, мгновенно закрывает лавку: «Закрыто на ночь! Спасибо».
Создатель «Мандалорца» Джон Фавро продолжает приглашать знаменитостей на эпизодические роли. Ранее во франшизе уже появились Вернер Херцог и Джек Блэк. В новом фильме также появятся Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт (Ротта, сын Джаббы Хатта) и Джонни Койн.
Официальный аккаунт «Звездных войн» иронично обыграл участие режиссера, опубликовав пост с кадрами Скорсезе и подписью «абсолютное кино» — это отсылка к его знаменитой фразе, критикующей Marvel.