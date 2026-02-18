В России сертифицирован первый веганский алкоголь

На синей ветке московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Фото: Роскачество

В стране появился первый официально подтвержденный веганский алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий сертификат в Роскачестве получило предприятие «Башспиртпром» из Республики Башкортостан. Документ выдали органом по сертификации «Роскачество — Веган» на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус.

Производитель подтвердил соответствие ГОСТу, который устанавливает жесткие требования к процессам производства, исключающие присутствие животных компонентов даже на молекулярном уровне. По итогам сертификации «Башспиртпром» получил право маркировать свою продукцию специальным знаком.

В январе этого года Роскачество провело исследование рынка вегетарианских котлет, в ходе которого в продукции марок «Немясо» и Awake Power были обнаружены следы ДНК курицы.

Такое могло произойти из-за того, что мясные и растительные продукты производили на одном оборудовании, считают эксперты. Всего Роскачество проверило девять торговых марок по 460 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Самый высокий балл получили котлеты Hi, а самый низкий — котлета для бургера «Веганская курица» бренда Vego.

