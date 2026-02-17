Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»

Анимаицонный сериал, с которого началась франшиза, появился в конце 60-х. Первый игровой проект по «Скуби-Ду» сняли в 2002 году. В фильме сыграли Фредди Принц-мл., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Скуби-Ду озвучил Нил Фэннинг. Картина собрала в мировом прокате более 250 млн долларов. В 2024 году на экраны вышел сиквел — он заработал более 180 млн. Еще два фильма представили в 2009 и 2010 годах.