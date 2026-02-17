Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»

Кадр: Paramount

Американская актриса Маккенна Грейс, известная по сериалу «Рассказ служанки» и триллеру «Дурная кровь», сыграет Дафну в новом шоу по мотивам «Скуби-Ду». Об этом сообщил Variety.

Проект выпустит стриминговый сервис Netflix. В него войдут восемь эпизодов, в которых представят современную интерпретацию популярных историй о команде под названием «Корпорация „Тайна“».

Новый сериал расскажет, как группа молодых людей впервые встретилась и столкнулась с мистической загадкой. Действие шоу развернется в летнем лагере. Там старые друзья Шэгги и Дафна окажутся втянуты в таинственную историю о потерявшемся щенке.

Согласно синопсису, пес мог стать свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и увлеченной наукой местной жительницей Велмой, а также странным, но симпатичным парнем Фредом герои возьмутся за расследование случившегося.

Грейс не впервые примет участие в проекте, вошедшем во франшизу «Скуби-Ду». В 2020 году актриса озвучила юную Дафну в мультфильме «Скуби!». Она должна была продолжить работу в приквеле ленты, но его отменили.

Сценаристами и шоураннерами сериала для Netflix выступят Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. Они также станут исполнительными продюсерами вместе с Андре Немеком и Джеффом Пинкнером из Midnight, Грегом Берланти, Сарой Шехтер и Ли Лондоном Редманов из Berlanti Productions.

Анимаицонный сериал, с которого началась франшиза, появился в конце 60-х. Первый игровой проект по «Скуби-Ду» сняли в 2002 году. В фильме сыграли Фредди Принц-мл., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Скуби-Ду озвучил Нил Фэннинг. Картина собрала в мировом прокате более 250 млн долларов. В 2024 году на экраны вышел сиквел — он заработал более 180 млн. Еще два фильма представили в 2009 и 2010 годах.

