В России изменят название среднего профессионального образования

Минпросвещения проведет опрос для определения нового названия системы среднего профессионального образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра Владимира Желонкина.



«Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО. Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что этот результат будет в течение недель двух-трех», — сказал Желонкин.



Изменить название СПО в феврале поручил Владимир Путин. Перед этим этот вопрос обсуждался на заседании Госсовета в декабре 2025 года.



Тогда зампред правительства Дмитрий Чернышенко пояснил, что среднее профобразование должно носить название «специальное профессиональное образование». «Оно ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования, это такая базовая, мощная специальность. Это также обсуждали на расширенном заседании комиссии Госсовета, которое по кадрам проходило. Поэтому, если поддержите, предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы „среднее профессиональное“ стало „специальным профессиональным образованием“», — сказал он.



Недавно глава Минобрнауки заявил, что понятие «трудоустройство по специальности» для выпускников вузов больше не стоит использовать. По мнению Валерия Фалькова, вместо этого нужно употреблять понятие «трудоустройство в соответствии с полученным образованием», поскольку рынок труда не чувствует такие тонкие различия между специальностями.