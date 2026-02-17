Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили

В России изменят название среднего профессионального образования

Афиша Daily
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Минпросвещения проведет опрос для определения нового названия системы среднего профессионального образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра Владимира Желонкина.

«Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО. Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что этот результат будет в течение недель двух-трех», — сказал Желонкин.

Изменить название СПО в феврале поручил Владимир Путин. Перед этим этот вопрос обсуждался на заседании Госсовета в декабре 2025 года. 

Тогда зампред правительства Дмитрий Чернышенко пояснил, что среднее профобразование должно носить название «специальное профессиональное образование». «Оно ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования, это такая базовая, мощная специальность. Это также обсуждали на расширенном заседании комиссии Госсовета, которое по кадрам проходило. Поэтому, если поддержите, предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы „среднее профессиональное“ стало „специальным профессиональным образованием“», — сказал он.

Недавно глава Минобрнауки заявил, что понятие «трудоустройство по специальности» для выпускников вузов больше не стоит использовать. По мнению Валерия Фалькова, вместо этого нужно употреблять понятие «трудоустройство в соответствии с полученным образованием», поскольку рынок труда не чувствует такие тонкие различия между специальностями.

Расскажите друзьям