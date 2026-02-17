«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
Россияне тратят на еду почти 40% доходов

Афиша Daily
Фото: Freepic

Доля расходов на продукты у жителей России достигла 39%. Об этом говорят данные Росстата на начало 2026 года.

В последний раз такие показатели наблюдались в 2008 году. В 2010-х показатель не поднимался выше 38,5%. По сравнению с 2020 годом служба зафиксировала рост на 2,1 процентного пункта. 

Больше всего из еды жители страны тратят на мясо и мясные продукты — 8,8% от всех потребительских расходов. На молочные продукты — 5,7%, на фрукты и овощи — 4,7%. Согласно Росстату, на непродовольственные товары россияне тратят 32% дохода, на услуги — 28%.

Недавно стало известно, что средняя пенсия неработающих россиян в декабре 2025 года составила 23 996 рублей. В 2024 году этот показатель составил 21,7 тыс. рублей. То есть за год сумма увеличилась примерно на 2300 рублей.

