Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале

Афиша Daily
Кадр: Featuristic Films

Американского актера Шайю Ла Бафа («Трансформеры») арестовали в Новом Орлеане. Его обвиняют в участии в драке, сообщил Rolling Stone.

Артист предположительно подрался нанес побои двум людям в баре во время празднования Марди Гра — вторника перед началом Великого поста у католиков. В этот день завершается традиционный новоорлеанский карнавал.

По данным полиции, у Ла Бафа случился конфликт с другими посетителями бара. Те якобы обвинили его в нарушении порядка, в ответ актер проявил агрессию. Шайю, по словам свидетелей, вывели из заведения.

Однако актер, как пишет СМИ, вернулся внутрь и ввязался в потасовку. Он, согласно сообщениям, ударил несколько раз одного мужчину по верхней части тела. Затем Ла Баф напал на другого человека, ударив его в нос.

На место происшествия вызвали полицию. Она доставила артиста в больницу, где он получил медицинскую помощь. После выписки из медучреждения Ла Бафа арестовали и предъявили обвинения.

Во последние дни актера неоднократно видели на мероприятиях, приуроченных к Марди Гра. Порой Шайа вел себя эксцентрично: по словам THR, он появился в одном баре без рубашки, а в другом попытался выступить в роли «знаменитого бармена».

