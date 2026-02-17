По данным аналитиков издательства, в сегменте зарубежной литературы в прошлом году рост интереса более чем на 10% показали 6 писателей и 12 произведений. Главный феномен 2025 года — английская писательница Мария Корелли: ее роман «Скорбь Сатаны» увеличил продажи на 228% (к 2024) и занял первую строчку в рейтинге произведений. Сама писательница вошла в топ зарубежных авторов с ростом 248% (к 2024) и заняла второе место, следом за Ремарком.