Эрих Мария Ремарк, Мария Корелли и Джек Лондон возглавили топ-10 зарубежных классиков в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования российских издательств «Эксмо», АСТ и «Азбука», которые есть у «Афиши Daily».
По данным аналитиков издательства, в сегменте зарубежной литературы в прошлом году рост интереса более чем на 10% показали 6 писателей и 12 произведений. Главный феномен 2025 года — английская писательница Мария Корелли: ее роман «Скорбь Сатаны» увеличил продажи на 228% (к 2024) и занял первую строчку в рейтинге произведений. Сама писательница вошла в топ зарубежных авторов с ростом 248% (к 2024) и заняла второе место, следом за Ремарком.
На третьем месте оказался Джек Лондон. Четвертое место досталось Виктору Гюго, а пятое — Джорджу Оруэллу. В топ-10 также вошли Джейн Остен, Александр Дюма, Эмили Бронте, Сомерсет Моэм и Теодор Драйзер.
Эксперты выделяют и шотландского писателя и врача Арчибалда Кронина. Спрос на его произведения вырос на 51% относительно прошлого года. В рейтинг попали работы «Замок Броуди», «Звезды смотрят вниз», «Цитадель».
Рост год к году среди зарубежных писателей продемонстрировали Джон Стейнбек (+37%) и Брэм Стокер (+21%). Интерес к творчеству Оноре де Бальзака вырос на 21%, а к роману «Тридцатилетняя женщина» — на 40%.
Среди зарубежных произведений, помимо лидирующей «Скорби Сатаны», выделяется «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете (+33%). В топе востребованных классических книг появилиись «Крестный отец» Марио Пьюзо (+37%), «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (+11%) и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (+21%).
В 2025 году в топ-50 зарубежных авторов вошли имена, не представленные в рейтинге годом ранее: Клайв Стейплз Льюис, известный прежде всего как автор «Хроник Нарнии», классик японской литературы Осаму Дадзай и философ Жан-Поль Сартр. Тройка писателей-лидеров 2024 года — Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, Джек Лондон — показывает снижение продаж на 4–27% год к году ввиду перераспределения читательских интересов.
В сегменте русской классической литературы высокую позитивную динамику (больше 10%) показали 11 писателей и 12 произведений. Достоевский, Булгаков и Толстой остаются абсолютными лидерами продаж, но показывают снижение: от 15 до 23% год к году. Если говорить о произведениях данной триады классиков, то единственная книга в этой группе с положительной динамикой — роман Достоевского «Игрок» (+13,6%). В топ-10 отечественных классиков вошли Александр Пушкин, Антон Чехов, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Михаил Шолохов, Владимир Набоков и Александр Куприн.
В 2025 году в 1,8 раза выросли продажи книги «Два капитана» Вениамина Каверина, отметившей 80-летний юбилей с момента выхода в конце 2024 года. Спрос на произведения автора в целом увеличился в 2,5 раза относительно прошлого года.
В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, читатели активно обращались к книгам о войне и человеческом подвиге. Так, продажи книг Бориса Васильева выросли на 67%. Повесть «А зори здесь тихие...» прибавила 37%, а «В списках не значился» вошел в топ произведений — годом ранее в рейтинг-50 он не входил.
Михаил Шолохов показывает уверенный рост благодаря повести «Судьба человека» — продажи увеличились в 1,5 раза. Спрос на «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и роман «Момент истины» Владимира Богомолова (книги обоих авторов не были представлены в топ-50 годом ранее) подтверждает тренд: читатель возвращается к документальной и художественной прозе о войне.
Среди авторов XIX века небольшой рост показывают Антон Чехов (+6,6%) и Иван Тургенев (+2,5%). У Чехова особенно востребован «Вишневый сад» (+20%), у Тургенева — «Отцы и дети» (+2,5%). Александр Куприн, чье творчество охватывает рубеж XIX и XX веков, прибавил 20% как автор. Особый интерес читателей вызвал роман «Яма» — его продажи выросли практически вдвое.
Кроме того, читатели все чаще обращаются к авторам, которые показывают жизнь без официоза. Интерес к творчеству Владимира Гиляровского вырос почти вдвое на стыке памятных дат: в 2025 году исполнилось 170 лет со дня рождения писателя, в 2026 году отмечается 100-летие его главной книги «Москва и москвичи».
Николай Задорнов, мастер исторической прозы об освоении Дальнего Востока (и дед писателя-сатирика), показывает рост продаж в 1,9 раза. Особенно пользуются популярностью его романы «Амур-батюшка» и «Капитан Невельской». Дмитрий Балашов, создатель многотомной эпопеи «Государи Московские» о средневековой Руси, прибавил 3,4%.
Анатолий Иванов, автор романов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», показывает рост +3,2%. Венедикт Ерофеев, не представленный в топ-50 годом ранее, вошел в рейтинг благодаря росту продаж поэмы «Москва — Петушки» в 4,5 раза — на волне медийного резонанса вокруг имени писателя в 2025 году.