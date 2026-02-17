В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина

Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: PublicDomainImages/Pixabay

В США в ливневой канализации обнаружили 185-килограммового ламантина. Животное застряло в районе пляжа Мельбурн в штате Флорида, рассказал New York Post.

Ламантина нашел работник компании Melbourne Beach. Он вызвал спасателей, которые вытащили морское млекопитающее при участии членаов Комиссии по охране рыбы и дикой природы штата, а также специалистов Университета Флориды.

Животное доставили в океанариум Sea World Orlando, где ему в настоящее время оказывают помощь. По словам сотрудников центра, ламантин дышит самостоятельно, двигается и проявляет интерес к еде.

«Наши специалисты регулируют уровень воды, чтобы поддерживать его плавучесть и комфорт в рамках ухода за ним», — отметила пресс-секретарь Sea World Orlando Стефани Бечара.

Ламантины относятся в США к охраняемым видам. Популяция этих животных восстанавливается после массового голова, который случился в 2021 году. Тогда погибли более 1100 ламантинов.

