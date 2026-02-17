Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР

С 28 по 31 мая 2026 года в Казани вновь пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР. Команда готовит большие обновления — программа пополнится новыми форматами и станет еще масштабнее. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе феста.
НУР — крупнейший из независимых фестивалей медиаискусства в России, который с 2021 года организует мультимедиастудия Formate. Фестиваль объединяет мультимедийные инсталляции, перформансы, образовательные события и музыкальную программу, которые возникают в самых неожиданных местах и взаимодействуют с городской средой — от памятников ЮНЕСКО до ранее известных, но недоступных пространств. Все локации складываются в уникальную карту города, разделенную на кластеры, по которым зрители исследуют арт программу в своем ритме.
За пять лет НУР объединил 350 участников из 34 стран, а посетителями фестиваля стали более 400 000 гостей из 62 городов.
В 2026 году НУР расширяет формат и географию. В программе — аудиовизуальное шоу беспрецедентного масштаба, показы инсталляций более чем на 10 локациях, в том числе зрелищный мэппинг на Спасской башне Казанского кремля от международного состава художников. Музыкальная часть объединит лайвы и диджей-сеты разножанровых артистов, а междисциплинарная образовательная программа с участием ключевых игроков индустрии дополнит фестиваль лекциями, дискуссиями и встречами.
Впервые на карте фестиваля появится новый главный спот — территория крупнейшего в России экстрим-парка «Урам». Кластер вокруг него станет сердцем НУРа и удобной стартовой точкой маршрута: здесь откроются центр аккредитации, инсталляции, лекторий, партнерские бренд-зоны, фуд-корт и фестивальные активности.
Второй кластер фестиваля охватит исторический центр Казани. Фестиваль продолжит изучать наследие тысячелетнего города и исследует новые локации. Памятники культуры и архитектуры, а также общественные пространства станут местами показа инсталляций и перформансов.