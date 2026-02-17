Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР

НУР — крупнейший из независимых фестивалей медиаискусства в России, который с 2021 года организует мультимедиастудия Formate. Фестиваль объединяет мультимедийные инсталляции, перформансы, образовательные события и музыкальную программу, которые возникают в самых неожиданных местах и взаимодействуют с городской средой — от памятников ЮНЕСКО до ранее известных, но недоступных пространств. Все локации складываются в уникальную карту города, разделенную на кластеры, по которым зрители исследуют арт программу в своем ритме.