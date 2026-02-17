Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале

Актер вернулся в профессию впервые после освобождения из колонии, в которую попал за смертельное ДТП. 8 июня 2020 года он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.