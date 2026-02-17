Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»

Disney и Lucasfilm представили новый трейлер «Мандалорца и Грогу» ― полнометражного фильма, который продолжит сюжет сериала «Мандалорец». Премьера состоится 22 мая.
Картина расскажет о приключениях главного героя — Дина Джарина (Мандалорца), которого вновь сыграет Педро Паскаль. В фильме он путешествует со своим маленьким спутником Грогу (он же малыш Йода).
В ленте также снялись Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта. На экране также появится Джонни Койн в роли имперского военачальника. Режиссером выступил соавтор сериала «Мандалорец» Джон Фавро.
«Мандалорец и Грогу» станет первым фильмом во вселенной «Звездных войн» после вышедшего в 2019 году завершения трилогии сиквелов «Скайоукер. Восход». Первый трейлер картины вышел еще в сентябре, а второй показали на Супербоуле. Сегодня, 17 февраля, Lucasfilm представил новые кадры ленты.
В ближайших планах Lucasfilm — еще один полнометражный проект, «Звездные войны: Звездный истребитель». Его действие развернется спустя пять лет после событий части «Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Главные роли исполнят Райан Гослинг («Барби»), юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь»), Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).